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При землетрясении в Мармарисе пострадали 69 человек

Эпицентр был в 10 км от Мармариса. Пострадали 69 человек, выпрыгнувшие с высоты от страха, заявил глава МВД Турции. 46 человек — в больницах. Погибла 14-летняя девочка, которую госпитализировали после панической атаки.

Источник: Reuters

Ночью в Средиземном море, у побережья Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) страны. Эпицентр находился в 10,43 км от города-курорта Мармарис в провинции Мугла и на глубине 67,91 км.

«Негативной ситуации после землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего в 02:17 у побережья Мармариса, Муглы, в Средиземном море и ощущавшегося в провинциях Мугла, Айдын, Денизли, Маниса и Измир, нет. Поисковые работы на местах продолжаются. Мы выражаем наши наилучшие пожелания нашим пострадавшим гражданам», — говорится в сообщении ведомства в X.

Губернатор провинции Мугла Идрис Акбийик заявил агентству Anadolu, что от землетрясения пострадали 69 человек, 14 получили помощь на месте и отказались от госпитализации, 55 были доставлены в больницы, из них 10 — на машинах скорой помощи. 46 человек остаются в отделении неотложной помощи для обследования и лечения, восемь человек выписали, рассказал он.

Кроме того, погиб 14-летний подросток, у которого случилась паническая атака во время землетрясения в районе Фетхие, добавил Акбийик. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Глава МВД Турции Али Ерликая уточнил в Х, что погибла 14-летняя девочка. Он также заявил, что 69 пострадавших «выпрыгнули с высоты из-за паники».

Ерликая и Акбийик отметили, что разрушения зданий в населенных пунктах, где ощущались толчки, не было. По словам губернатора Муглы, после землетрясения «негатива» в энерго- и газоснабжении, канализационной инфраструктуре и подаче питьевой воды, «который бы повлиял на общую жизнь», не было.