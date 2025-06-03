При землетрясении в Мармарисе пострадали 69 человек

Губернатор провинции Мугла Идрис Акбийик заявил агентству Anadolu, что от землетрясения пострадали 69 человек, 14 получили помощь на месте и отказались от госпитализации, 55 были доставлены в больницы, из них 10 — на машинах скорой помощи. 46 человек остаются в отделении неотложной помощи для обследования и лечения, восемь человек выписали, рассказал он.