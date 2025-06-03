NYT: теракт Киева не помешает наступлению российских войск

Минобороны РФ ранее проинформировало, что 1 июня киевские власти осуществили атаки с использованием БПЛА по аэродромам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, нападения на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В результате терактов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, однако все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В Министерстве также подчеркнули, что среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет, а часть причастных к атакам лиц была задержана.