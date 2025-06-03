ДТП с несколькими машинами произошло на внутренней стороне 28 километра МКАД

Ранее трамвай сбил мужчину на электросамокате на Большой Черемушкинской улице в районе остановки «Улица Шверника» на юго-западе Москвы. В Департаменте транспорта сообщали, что в районе аварии задерживались трамваи № 26 и 38, а маршруты других временно были изменены.