ДТП с несколькими машинами произошло на внутренней стороне 28 километра МКАД

На внутренней стороне 28-го километра МКАД, в районе съезда № 26, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы столицы. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.
В настоящее время устанавливаются детали случившегося.
Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал Дептранса.
По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, пострадавших при ДТП нет.
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