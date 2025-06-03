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Более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки БПЛА

После массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

После массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, временно обесточены 457 населенных пунктов. На месте происшествия работают аварийные бригады энергетиков и сотрудники МЧС России. Все возгорания удалось оперативно потушить, передает Telegram-канал Балицкого.

Незадолго до этого стало известно и о массированной атаке на Херсонскую область с применением ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже в результате массированной атаки беспилотников ВСУ несколько муниципальных округов Херсонской области остались частично без электроснабжения.

2 июня в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтожении 162 украинских БПЛА над несколькими регионами страны.

Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате случившегося погибли семь человек, еще 104 человека пострадали. Губернатор субъекта Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.