Более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки БПЛА

Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате случившегося погибли семь человек, еще 104 человека пострадали. Губернатор субъекта Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.