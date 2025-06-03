600 тыс. абонентов остаются без света после атаки ВСУ в Запорожской области

«Провели экстренное совещание по ситуации с электричеством в Запорожской области. Из-за массированной атаки ударных беспилотников противника на объекты энергетики в Херсонской и Запорожской областях произошло аварийное отключение электричества. Без света временно остались 457 населённых пунктов области, без электричества — более 600 тысяч человек», — написал он в своём Telegram-канале.