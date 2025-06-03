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600 тыс. абонентов остаются без света после атаки ВСУ в Запорожской области

Из-за массированной атаки ударных беспилотников произошло аварийное отключение электричества.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела ВСУ в Запорожской области более 600 тысяч человек остались без электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Провели экстренное совещание по ситуации с электричеством в Запорожской области. Из-за массированной атаки ударных беспилотников противника на объекты энергетики в Херсонской и Запорожской областях произошло аварийное отключение электричества. Без света временно остались 457 населённых пунктов области, без электричества — более 600 тысяч человек», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, социально значимые объекты в Запорожской области подключены к резервным источникам питания.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали электроподстанцию в Токмаке в Запорожской области. Восстановлением повреждённого оборудования занимаются специалисты.