В российском городе задержан подросток за устроенные по заданию мошенников поджоги

В Нефтеюганске (ХМАО — Югра) задержали ученика девятого класса, которого подозревают в совершении нескольких поджогов, спровоцированных действиями телефонных аферистов. Об этом 3 июня 2025 года сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали 16-летнего местного жителя, который подозревается в совершении поджогов автомобилей», — заявила Волк.
Задержанный рассказал, что все началось со звонка от незнакомки, которая представилась директором его учебного заведения. Она попросила прислать фото удостоверения личности, после чего юноше позвонил некий человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и потребовал перевести денежные средства на защищенный счет.
После осуществления перевода двухсот тысяч рублей, подростку сообщили, что его деньги пошли на поддержку запрещенной организации. Чтобы избежать мнимого ареста членов семьи, ему приказали найти и совершить поджоги автомобилей, украшенных патриотической символикой. Злоумышленники убедили юношу в том, что таким образом его близкие смогут избежать тюремного заключения.
Подросток приобрел горючую жидкость в одном из городских магазинов, облил ею выбранные автомобили и поджег их зажигалкой. Прохожим удалось потушить два автомобиля до прибытия пожарной службы. По словам Волк, в результате инцидента никто не пострадал.
Волк также отметила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется следствие.
Читайте также: Суд заочно дал пожизненный срок бывшему моряку за поджог корабля «Серпухов».