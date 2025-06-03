В российском городе задержан подросток за устроенные по заданию мошенников поджоги

Волк также отметила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется следствие.