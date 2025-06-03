Daily Mirror: в США подросток убил семью, узнав тайну матери

Четырнадцатилетний подросток в США убил родных после того, как узнал тайну своей матери, написала британская газета Daily Mirror.
Он являлся старшим ребёнком в семье. Кроме того, у 38-летнего Джона и 35-летней Мэри были дети в возрасте шести и четырёх лет, а также шести месяцев.
Отмечается, что незадолго до убийства подросток начал проявлять в школе «неадекватное поведение». Преступление было совершено после семейного отпуска. Школьник вызывал полицию и заявил прибывшим стражам порядка, что находился в подвале, где отвлёкся на видеоигру, но услышал выстрелы.
При этом подросток утверждал, что ничего не знает о случившемся. Полицейские обнаружили в доме тела всех остальных членов его семьи. В ходе допроса школьник признался в содеянном.
Он объяснил свои действия постоянными конфликтами. Подросток также рассказал, что узнал, что Мэри не является его биологической матерью. Предположительно, этот факт мог стать мотивом преступления.
Напомним, в апреле в американском штате Висконсин 17-летний подросток убил своих родителей, чтобы заполучить деньги и устроить покушение на главу Белого дома Дональда Трампа. По некоторым данным, он желал свергнуть правительство США.