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Daily Mirror: в США подросток убил семью, узнав тайну матери

Незадолго до преступления школьник узнал, что не является биологическим сыном женщины по имени Мэри.

Источник: Аргументы и факты

Четырнадцатилетний подросток в США убил родных после того, как узнал тайну своей матери, написала британская газета Daily Mirror.

Он являлся старшим ребёнком в семье. Кроме того, у 38-летнего Джона и 35-летней Мэри были дети в возрасте шести и четырёх лет, а также шести месяцев.

Отмечается, что незадолго до убийства подросток начал проявлять в школе «неадекватное поведение». Преступление было совершено после семейного отпуска. Школьник вызывал полицию и заявил прибывшим стражам порядка, что находился в подвале, где отвлёкся на видеоигру, но услышал выстрелы.

При этом подросток утверждал, что ничего не знает о случившемся. Полицейские обнаружили в доме тела всех остальных членов его семьи. В ходе допроса школьник признался в содеянном.

Он объяснил свои действия постоянными конфликтами. Подросток также рассказал, что узнал, что Мэри не является его биологической матерью. Предположительно, этот факт мог стать мотивом преступления.

Напомним, в апреле в американском штате Висконсин 17-летний подросток убил своих родителей, чтобы заполучить деньги и устроить покушение на главу Белого дома Дональда Трампа. По некоторым данным, он желал свергнуть правительство США.