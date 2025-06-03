Балицкий рассказал о последствиях массового налета дронов в Запорожье

Чуть позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть региона также осталась без электроснабжения, поскольку обломки сбитых дронов повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах. По его словам, на тот момент без света оставались 150 населенных пунктов, что затронуло более 104 тыс. человек.