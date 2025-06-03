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Балицкий рассказал о последствиях массового налета дронов в Запорожье

Более 600 тыс. абонентов в 457 поселениях Запорожской области остаются без света после аварийного отключения из-за атаки дронов, сообщил Балицкий. Возгорания были ликвидированы, энергетики ведут восстановительные работы.

Источник: РБК

По его словам, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов.

Возникшие в результате атак возгорания были ликвидированы, энергетики приступили к восстановительным работам. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, рассказал Балицкий.

«В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», — написал он в телеграм-канале.

Об отключении электричества по всей территории Запорожской области из-за повреждения высоковольтного оборудования на северо-западе региона в результате атаки Балицкий сообщил поздним вечером 2 июня.

Чуть позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть региона также осталась без электроснабжения, поскольку обломки сбитых дронов повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах. По его словам, на тот момент без света оставались 150 населенных пунктов, что затронуло более 104 тыс. человек.

Запорожская и Херсонская области наряду с ДНР и ЛНР вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов. Москва контролирует большую часть регионов, часть территорий, например города Запорожье и Херсон, остаются под контролем Киева.