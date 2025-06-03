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В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции

В Пермском крае житель Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи.

В Пермском крае житель Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи. Он, как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, мог действовать по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Уточняется, что житель Соликамска поджег две базовые станции сотовой связи, действуя по указанию иностранного гражданина. Предположительно, куратор имеет отношение к украинским спецслужбам.

Мужчина совершил действия террористического характера, как подчеркивается, с целью устрашения населения, а также дестабилизации деятельности органов власти.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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