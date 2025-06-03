В Греции зафиксированы новые подземные толчки после ночного землетрясения

Новые подземные толчки зафиксированы рядом с греческими городами Ираклион и Митилини, с 5 часов утра произошло уже порядка 5 колебаний, следует из данных портала по отслеживанию сейсмической активности earthquakelist.org.
Уточняется, что первый толчок зафиксирован в 5:36 утра в Ираклионе (совпадает с мск), его магнитуда — 2,8. В 5:37 — активность магнитудой 2,2 близ Митилини, затем еще два толчка в этом же городе. И один — в Ираклионе, силой в 3,3.
Также из данных ресурса следует, что толчки фиксируются на небольшой глубине — 6,7 миль (10,7 км).
Напомним, ночью на греческих Додеканесских островах произошло землятресение магнитудой 6,0. Эпицентр события находится в Турции.