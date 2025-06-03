В Греции зафиксированы новые подземные толчки после ночного землетрясения

Уточняется, что первый толчок зафиксирован в 5:36 утра в Ираклионе (совпадает с мск), его магнитуда — 2,8. В 5:37 — активность магнитудой 2,2 близ Митилини, затем еще два толчка в этом же городе. И один — в Ираклионе, силой в 3,3.