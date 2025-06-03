Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Светлана Иванова, бывшая супруга экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, официально вернула девичью фамилию — Захарова. Она также внесла изменения в данные индивидуального предпринимателя (ИП).
Соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась 18 мая 2025 года, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным одного из сервисов, Захарова остается учредителем ООО «Частные технологии», специализирующегося на рекламной деятельности. Ей принадлежит треть доли в компании. Ранее, с 2012 по 2024 год, она также являлась совладелицей фирмы «Кристалл Девелопмент», где ее доля составляла 27,5%. В настоящее время единственным учредителем этой компании значится Вадим Иванов — отец бывшего замминистра.
Светлана Захарова и Тимур Иванов состояли в браке с 2010 по 2022 год. В апреле 2024 года Иванов был арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, сумма взяток может достигать миллиарда рублей, однако экс-чиновник свою вину не признает. Его адвокат Мурад Мусаев ранее заявлял, что защита намерена оспаривать предъявленные обвинения.
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