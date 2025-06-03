Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Светлана Захарова и Тимур Иванов состояли в браке с 2010 по 2022 год. В апреле 2024 года Иванов был арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, сумма взяток может достигать миллиарда рублей, однако экс-чиновник свою вину не признает. Его адвокат Мурад Мусаев ранее заявлял, что защита намерена оспаривать предъявленные обвинения.