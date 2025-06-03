Сайт Виктории Бони украли наркодилеры: заблокирован полицией

Как стало известно «МК», до недавнего времени аккаунт на российском домене с начальным словом retreat («отступление») принадлежал артистке, на нем были реквизиты ИП «Боня Виктория Анатольевна». Напомним, телеведущая в последнее время активно практикует практики временного ухода от повседневной суеты с целью восстановления душевного равновесия. Однако затем светская особа бросила свой интернет-домен. Его купили наркодилеры, так как на страничке стала регулярно появляться реклама даркнет-магазинов с предложением купить запрещенные препараты.