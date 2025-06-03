СМИ: на челябинском складе обнаружены части украинских БПЛА

Известно, что последним арендатором склада был уроженец Житомира Артем Тимофеев. Предположительно, именно на его грузовиках беспилотные летательные аппараты были отправлены в Мурманскую и Иркутскую области. Сам Тимофеев покинул Челябинск и в настоящее время объявлен в розыск.