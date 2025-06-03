СМИ: на челябинском складе обнаружены части украинских БПЛА

«Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Вынесли и отправили на экспертизу все. При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо в спешке злоумышленники не успели замести следы. Эксперты же, обследовав помещение, выявили частицы взрывчатых веществ», — рассказал собеседник агентства.
Уже несколько дней на складе на Свердловском тракте, 28А работает оперативно-следственная группа. Посторонних туда не пускают, официальные комментарии правоохранительные органы пока не дают.
Известно, что последним арендатором склада был уроженец Житомира Артем Тимофеев. Предположительно, именно на его грузовиках беспилотные летательные аппараты были отправлены в Мурманскую и Иркутскую области. Сам Тимофеев покинул Челябинск и в настоящее время объявлен в розыск.
Водители фур не подозревали, что в кузовах находятся дроны. Согласно документам, они перевозили сборные дома. Связь с отправителем груза осуществлялась по телефону. Когда грузовики прибыли к военным объектам, дроны начали вылетать из кузова. Дальнобойщики, ставшие свидетелями атаки, попытались сорвать ее, забрасывая БПЛА камнями, и предотвратили взлет части аппаратов.