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Двухмесячный младенец получил солнечные ожоги по пути на дачу

В Зеленограде двухмесячный ребёнок был госпитализирован в ожоговый центр с покраснением лица и рук, вызванным длительным пребыванием на солнце. Его мать не знала, что кожа новорождённого особенно чувствительна к ультрафиолету. Повреждения составили около 9% поверхности тела, включая ожоги второй степени.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двухмесячного ребенка госпитализировали в ожоговый центр из-за сильного солнечного ожога. У малыша диагностировали повреждения кожи лица и рук. Причиной обращения к врачам послужило длительное пребывание на солнце во время прогулки с матерью, сообщил телеграм-канал SHOT.

29-летняя жительница Зеленограда отправилась днем с двухмесячным сыном на дачу. Малыш находился на руках все это время, а дорога оказалась долгой. Погода была теплой,

однако женщина не осознала, что кожа грудничка особенно уязвима перед ультрафиолетовымизлучением.

Прибыв на дачу, женщина заметила, что лицо и руки малыша покраснели. Врачи зафиксировали ожоги на площади около 9% поверхности тела, включая участки второй степени.