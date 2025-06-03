Двухмесячный младенец получил солнечные ожоги по пути на дачу

В Зеленограде двухмесячный ребёнок был госпитализирован в ожоговый центр с покраснением лица и рук, вызванным длительным пребыванием на солнце. Его мать не знала, что кожа новорождённого особенно чувствительна к ультрафиолету. Повреждения составили около 9% поверхности тела, включая ожоги второй степени.