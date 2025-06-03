Двухмесячный младенец получил солнечные ожоги по пути на дачу

Двухмесячного ребенка госпитализировали в ожоговый центр из-за сильного солнечного ожога. У малыша диагностировали повреждения кожи лица и рук. Причиной обращения к врачам послужило длительное пребывание на солнце во время прогулки с матерью, сообщил телеграм-канал SHOT.
29-летняя жительница Зеленограда отправилась днем с двухмесячным сыном на дачу. Малыш находился на руках все это время, а дорога оказалась долгой. Погода была теплой,
однако женщина не осознала, что кожа грудничка особенно уязвима перед ультрафиолетовымизлучением.
Прибыв на дачу, женщина заметила, что лицо и руки малыша покраснели. Врачи зафиксировали ожоги на площади около 9% поверхности тела, включая участки второй степени.