Что известно о последствиях ночной атаки дронов на новые регионы России

2 июня в 23:01 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о мощной атаке на регион с использованием ударных беспилотников самолетного типа. Также была объявлена ракетная угроза в Геническом муниципальном округе. Примерно через 1,5 часа глава региона уточнил, что обломки сбитых дронов нанесли повреждения новой подстанции в Геническом районе, а также энергообъекту в Мелитопольском районе Запорожской области.