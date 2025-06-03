Что известно о последствиях ночной атаки дронов на новые регионы России

2 июня в 23:01 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о мощной атаке на регион с использованием ударных беспилотников самолетного типа. Также была объявлена ракетная угроза в Геническом муниципальном округе. Примерно через 1,5 часа глава региона уточнил, что обломки сбитых дронов нанесли повреждения новой подстанции в Геническом районе, а также энергообъекту в Мелитопольском районе Запорожской области.
После атаки ВСУ 150 населенных пунктов в четырех муниципальных округах Херсонской области остались без света. Проблема затронула более 104 тысяч жителей и 44 социальных объекта. Критически важные объекты получили резервное питание, уточнял Сальдо.
Как заявили в министерстве топливно-энергетического комплекса Херсонской области утром 3 июня, в дополнение к ранее обесточенным районам, подача электроэнергии временно прекращена в Великолепетихском округе, частично в Каховском и Горностаевском округах, а также в селах Верхнерогачикского и Чаплынского округов.
В полдень 3 июня Сальдо написал, что в Херсонской области продолжается восстановление энергоснабжения после атаки БПЛА. В результате обстрела произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой — Мелитополь». Без света и воды остались жители девяти муниципальных округов. Всего — 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта.
Ночью 3 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отключении электроэнергии на всей территории региона. По его словам, украинские дроны повредили высоковольтное оборудование в северо-западной части области.
На территории Запорожской области временно обесточены 457 населенных пунктов, в результате чего свыше 600 тысяч абонентов остались без электричества. Специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения, ключевые социальные объекты подключили к резервным источникам питания. Водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры обеспечивается генераторами, отметил Балицкий.
Глава Запорожской области заверил, что власти работают над обеспечением топливом автозаправочных станций в регионе. Он подчеркнул, запасов топлива в регионе хватит не менее чем на 20 дней. Глава региона добавил, что все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет.