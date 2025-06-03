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Прокуратура Крыма ответила URA.RU на заявление СБУ об ударе по Крымскому мосту

Украинские СМИ и Служба безопасности Украины сообщили якобы о нанесении удара по Крымскому мосту. В прокуратуре Республики Крым не подтвердили эту информацию в комментарии URA.RU.

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Источник: Reuters

«Не подтверждаем», — сказал представитель регионального ведомства в ответ на вопрос о подтверждении или опровержении информации об атаке на мост. Слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее СБУ сообщила, что украинские силы якобы вновь предприняли попытку атаки на Крымский мост. По информации Украины, 3 июня в 04:44 утра было приведено в действие взрывное устройство мощностью 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Местные жители региона сообщали, что утром слышали несколько взрывов. Сообщается, что примерно в это же время перекрывали движение по Крымском мосту, после чего его возобновили.