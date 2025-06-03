Прокуратура Крыма ответила URA.RU на заявление СБУ об ударе по Крымскому мосту

Ранее СБУ сообщила, что украинские силы якобы вновь предприняли попытку атаки на Крымский мост. По информации Украины, 3 июня в 04:44 утра было приведено в действие взрывное устройство мощностью 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Местные жители региона сообщали, что утром слышали несколько взрывов. Сообщается, что примерно в это же время перекрывали движение по Крымском мосту, после чего его возобновили.