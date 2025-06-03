В Крыму задержали агента СБУ, изготовившего мощную бомбу

По заданию куратора он изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества весом свыше 1,2 кг, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти 500 гр. Изготовленное СВУ он заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.