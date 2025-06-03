В Крыму задержали агента СБУ, изготовившего мощную бомбу

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб, — заявили в ЦОС. — Установлено, что житель Феодосии 1965 г. р. инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству».
По заданию куратора он изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества весом свыше 1,2 кг, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти 500 гр. Изготовленное СВУ он заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Он заключен под стражу.