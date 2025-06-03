СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Сообщается, что при проведены первоначальных следственные действий были изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Все виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
«В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», — добавила Петренко.
Обрушение моста в Брянской области с находящимися на нем автомобилями на пассажирский поезд Климов — Москва случилось вечером 31 мая. Следственный комитет РФ подтвердил, что обрушение произошли в результате подрыва.