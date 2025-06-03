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В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за авиабомб времён Второй мировой войны

В Кельне (Германия) власти объявили о предстоящей эвакуации около 20 тысяч человек из-за трёх авиабомб времен Второй мировой войны. Для обеспечения безопасности будут закрыты три моста, железнодорожный вокзал, театры, музеи и школы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

4 июня в Кельне начнётся масштабная операция по обезвреживанию трёх авиабомб времён Второй мировой войны, сообщает немецкий телеканал WDR.

Взрывоопасные предметы были обнаружены в районе Deutzer Werft на правом берегу Рейна. По предварительным данным, обнаруженные боеприпасы — это три авиабомбы американского производства. Две из них имеют массу около одной тонны, а третья весит около 500 килограммов. Все они оснащены ударными взрывателями, что делает их особенно опасными.

Для обеспечения безопасности из районов Альтштадт и Дойц эвакуируют около 20 тысяч человек. В зону эвакуации попали железнодорожный вокзал «Кёльн-Мессе/Дойц», музеи Людвиг иWallraf-Richartz-Museum, филармония, театр мюзиклов и офис телеканала RTL.

Также будут закрыты девять школ, детские сады, отели и рестораны. Будет закрыт проезд через три моста через Рейн. На ряде линий KVB приостановят работу общественного транспорта. Deutsche Bahn предупредила о возможных сбоях в железнодорожном сообщении. Для жителей и гостей города организуют горячую линию и пункты временного размещения.