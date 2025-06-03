В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за авиабомб времён Второй мировой войны

Взрывоопасные предметы были обнаружены в районе Deutzer Werft на правом берегу Рейна. По предварительным данным, обнаруженные боеприпасы — это три авиабомбы американского производства. Две из них имеют массу около одной тонны, а третья весит около 500 килограммов. Все они оснащены ударными взрывателями, что делает их особенно опасными.