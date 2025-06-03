Убило током: как белгородская школьница погибла во время игры в фонтане

— Если фонтан изначально установили с нарушениями, например плохо отвели электричество, то ответственность понесут установщики. Если перед приемкой фонтан не проверили на наличие нарушений, то ответственен будет и человек, который принимал работы, то есть какой-нибудь чиновник. Но может быть и такое, что после установки фонтан работал исправно, а потом в нем что-то повредилось, что и привело к трагедии. Тогда это может быть причинением смерти по неосторожности. Ответственность могут понести лица, которые должны были систематически проверять работу фонтана, — пояснил эксперт.