Убило током: как белгородская школьница погибла во время игры в фонтане

Школьницу убило током в контактном фонтане в Белгородской области. Девочку пыталась спасти подруга, но ее тоже ударило током. Погибшая была единственным ребенком в семье, ее отец обратился к губернатору Белгородской области с просьбой «наказать убийц». Как произошла трагедия и почему такие фонтаны до сих пор разрешены — в материале «Вечерней Москвы».
Как девочку убило током в фонтане.
Трагедия произошла днем в понедельник, 2 июня, в центральном парке поселка Томаровка на улице Ватутина. 13-летняя Настя (имя изменено) играла здесь вместе со своей подругой: девочки бегали через контактный фонтан.
Настя смогла дважды пробежать через фонтан до того, как из него начинала бить вода. На третий раз она упала, ее ударило током. По словам очевидцев, подруга попыталась оттащить Настю на сухой асфальт, но тоже получила удар электрическим разрядом.
— Она отскочила и начала звать на помощь. Подбежали мамы, гулявшие с маленькими детьми на площадке, и сотрудники томаровского Дворца культуры. Достать девочку из фонтана сразу не смогли, фонтан бил током, — вспоминают очевидцы.
Настю достали из фонтана, только когда его полностью отключили. Некоторые свидетели говорят, что у девочки шла пена изо рта. Когда к месту происшествия приехала реанимация, Настя была уже мертва. Позднее медики подтвердили, что школьница погибла именно из-за удара током.
— Сейчас проводятся следственные действия, вскрытие ребенка сделали — поражение электрическим током, — приводит слова отца погибшей девочки РЕН ТВ.
Фонтан открыли в конце апреля.
13-летняя Настя была единственным ребенком в семье. По данным Telegram-канала «112», она жила вместе с родителями в поселке Новая Глинка, а в Томаровку приехала, чтобы погулять с подругой.
Фонтан, в котором погибла девочка, открыли в городе в конце апреля. Олег Медведев, глава Яковлевского района, где находится поселок Томаровка, выкладывал на своей странице в соцсетях видео с детьми, бегавшими через фонтан.
— Дети с удовольствием бегают вокруг, пытаясь поймать струи воды, — подписал он публикацию.
Сейчас место происшествия огорожено. Неподалеку появился стихийный мемориал: жители Томаровки несут к фонтану цветы, игрушки и шоколадки.
Отец погибшей попросил «поймать убийц дочери».
После гибели Насти ее отец лично обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой проверить или вовсе закрыть такие фонтаны по всему региону, чтобы «беда не повторилась».
— Вчера по чьей-то халатности погибла моя единственная дочка, играясь в контактном фонтане в центре Томаровки. У меня к вам огромная просьба: дать указание закрыть и проверить все фонтаны, чтобы не повторилось такой беды с кем-нибудь из детей. И возьмите, пожалуйста, под личный контроль следствие, чтобы преступники, которые убили мою дочь, были наказаны по всей строгости закона, — написал он в комментариях под одним из постов на странице Гладкова в соцсети «ВКонтакте».
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В ответ губернатор выразил соболезнования и сообщил о начале проверок фонтанов по всей Белгородской области. К месту происшествия отправились прокурор Яковлевского района и министр образования Белгородской области.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе белгородского управления Следственного комитета.
Как рассказал «Вечерней Москве» основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев, ответственность за гибель Насти понесет либо компания, которая устанавливала фонтан, либо тот, кто должен был его проверять.
— Если фонтан изначально установили с нарушениями, например плохо отвели электричество, то ответственность понесут установщики. Если перед приемкой фонтан не проверили на наличие нарушений, то ответственен будет и человек, который принимал работы, то есть какой-нибудь чиновник. Но может быть и такое, что после установки фонтан работал исправно, а потом в нем что-то повредилось, что и привело к трагедии. Тогда это может быть причинением смерти по неосторожности. Ответственность могут понести лица, которые должны были систематически проверять работу фонтана, — пояснил эксперт.
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По его словам, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновникам грозит до шести лет лишения свободы. А за причинение смерти по неосторожности закон предусматривает до двух лет тюрьмы.
Как работают контактные фонтаны.
В контактных (сухих) фонтанах вода бьет прямо из-под земли, а затем отводится обратно в подземный резервуар. Часто они оснащены подсветкой — как раз для ее работы конструкция подключается к электропитанию. Обычно мощность светильников составляет от 8 до 15 ватт.
При этом все насосы и светильники в фонтане должны быть надежно заземлены, чтобы в случае аварии ток уходил в землю. Кроме того, в таких фонтанах обязательно нужны устройства, которые могут автоматически отключить электричество в случае его утечки. Также правила установки таких фонтанов строго регулируют максимально возможный напор струи и правила очистки воды.
Несмотря на правила безопасности, белгородская школьница — далеко не первая жертва сухих фонтанов. В июле 2022 года струя такого фонтана ударила в гениталии девятилетней девочки, в результате чего у пострадавшей открылось кровотечение. В июле 2020 года шестилетнему мальчику оторвало три пальца: во время игры в фонтане он зацепился за решетку под сооружением.
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