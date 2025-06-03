Агент СБУ прятал самодельную бомбу на кладбище в Севастополе

«Мне предложили собрать и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Я все это по видео собрал, меня не ограничивали, в какое место это спрятать. Я поехал туда, куда поехал, закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит. Вернулся домой», — рассказал задержанный.