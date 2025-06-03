Агент СБУ прятал самодельную бомбу на кладбище в Севастополе

Федеральная служба безопасности задержала жителя Феодосии, который по заданию украинских спецслужб изготовил самодельную бомбу для совершения терактов на территории Крыма.
На опубликованном видео допроса мужчина говорит, что самостоятельно связался с украинскими спецслужбами и предложил им свою помощь. Задержанный забрал пакеты с компонентами взрывчатки, изготовил бомбу и спрятал ее на территории Севастопольского кладбища.
«Мне предложили собрать и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Я все это по видео собрал, меня не ограничивали, в какое место это спрятать. Я поехал туда, куда поехал, закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит. Вернулся домой», — рассказал задержанный.
Мужчину отправили под арест, ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
В ночь на 1 июня на железнодорожные пути в Брянской области обрушился мост. Его обломки упали на пассажирский поезд, который следовал в Москву. В результате катастрофы погибли семь человек, еще 104 пострадали.
В эту же ночь в Курской области произошло еще одно обрушение моста. В результате ЧП поезд частично упал на трассу. Пострадали машинист и двое его помощников.
В обоих случаях власти назвали причиной произошедшего подрыв.