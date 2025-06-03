Движение по Крымскому мосту восстановили

В 15:23 в телеграм-канале Крымского моста появилась информация о том, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. О его возобновлении объявили спустя два часа.
К 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 150 машин, со стороны Керчи — 250 транспортных средств. Время ожидания — около часа, отметили в информационном центре.
Советник главы Республики Крым Олег Крючков предупредил крымчан о том, что в акватории Черного моря у берегов Крыма наблюдается «вражеская активность». Он также подчеркнул, что параллельно идет информационная атака.