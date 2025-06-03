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Минтранс сообщил о движении по Крымскому мосту в штатном режиме

Движение транспорта по Крымскому мосту идет в штатном режиме, сообщает пресс-службе Минтранса в телеграм-канале.

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«Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту выполняется в обе стороны в штатном порядке после прохождения необходимых досмотровых процедур», — говорится в сообщении.

К 20:00 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, уточняет информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

За сутки 3 июня движение по мосту перекрывали дважды. Сначала примерно на три часа — с 06:07 мск до 09:12 мск. Второй раз ограничения вводили в 15:23 мск, их сняли спустя примерно два с половиной часа — в 17:42 мск.

В этот же день советник главы Республики Крым Олег Крючков предупредил крымчан о том, что в акватории Черного моря у берегов Крыма наблюдается «вражеская активность». Он также подчеркнул, что параллельно идет информационная атака.