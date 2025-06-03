Минтранс сообщил о движении по Крымскому мосту в штатном режиме

За сутки 3 июня движение по мосту перекрывали дважды. Сначала примерно на три часа — с 06:07 мск до 09:12 мск. Второй раз ограничения вводили в 15:23 мск, их сняли спустя примерно два с половиной часа — в 17:42 мск.