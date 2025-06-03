В Петербурге задержали мужчину за сбор данных для украинских террористов

Ранее в Крыму задержали мужчину, который по заданию украинского куратора изготовил СВУ для терактов и диверсий. 60-летний житель Феодосии сам предложил помощь Службе безопасности Украины. В итоге его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству», которое теперь будет ему грозить большим тюремным сроком. Мощнейшая бомба, созданная им для диверсий и терактов, хранилась на кладбище в Севастополе.