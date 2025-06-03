Украинского шпиона задержали в Петербурге

Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в содействии украинским спецслужбам и сборе разведданных о российских военных объектах. По данным следствия, он поддерживал связь с представителями запрещенных организаций и обсуждал планы диверсий на территории страны.