Стали известны подробности убийства двух аниматоров — мужчины и девушки

Обвинение огласило признания подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае. По версии следствия, в апреле 2023 года двое фигурантов — Татосян и Двойников — вместе с Демьяном Кеворкьяном совершили нападение на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Молодые люди возвращались с выступления, когда их автомобиль остановился из-за поврежденного колеса. На безлюдной дороге к ним подошли трое мужчин, которые, как установили следователи, напали на аниматоров с целью ограбления.