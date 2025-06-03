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Стали известны подробности убийства двух аниматоров — мужчины и девушки

Стали известны новые подробности убийства аниматоров в Краснодарском краеОбвинение огласило признания подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае.

Стали известны новые подробности убийства аниматоров в Краснодарском крае, сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».

Обвинение огласило признания подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае. По версии следствия, в апреле 2023 года двое фигурантов — Татосян и Двойников — вместе с Демьяном Кеворкьяном совершили нападение на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Молодые люди возвращались с выступления, когда их автомобиль остановился из-за поврежденного колеса. На безлюдной дороге к ним подошли трое мужчин, которые, как установили следователи, напали на аниматоров с целью ограбления.

Согласно материалам дела, Кирилла Чубко задержали в наручниках, отвезли к банкомату, чтобы снять деньги, а затем повалили на землю и зарезали кухонным ножом. После убийства преступники забрали банковскую карту и кольцо с пальца. Татьяну Мостыко убили на другом участке дороги. Перед первым ударом она успела прошептать: «Не надо…», но это не остановило нападавших. От ударов нож сломался.

Тела жертв были зарыты в лесополосе, а их автомобиль — сожжен. Украшения, принадлежавшие погибшим, позже обнаружили у одного из задержанных. Гособвинение представило протоколы, в которых Татосян и Двойников признались в совершении преступления. Информации о признательных показаниях Кеворкьяна нет — ранее он свою вину отрицал. Следующее заседание суда по делу назначено на 19 июня.