Авария произошла на улице 1-й Автопарк в столице

Авария произошла на улице 1-й Автопарк в Москве. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее трамвай сбил мужчину на электросамокате на Большой Черемушкинской улице в районе остановки «Улица Шверника» на юго-западе Москвы. В департаменте транспорта сообщали, что в районе аварии задерживались трамваи № 26 и 38, а маршруты других временно были изменены.