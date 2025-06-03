Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария произошла на улице 1-й Автопарк в столице

Авария произошла на улице 1-й Автопарк в Москве. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на улице 1-й Автопарк в Москве. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее трамвай сбил мужчину на электросамокате на Большой Черемушкинской улице в районе остановки «Улица Шверника» на юго-западе Москвы. В департаменте транспорта сообщали, что в районе аварии задерживались трамваи № 26 и 38, а маршруты других временно были изменены.