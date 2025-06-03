Орбан: Украина высосет каждый евро, форинт и злотый из Европы

Ранее Виктор Орбан уже высказывался против ускоренного присоединения Украины к ЕС, подчеркивая, что этот шаг может стать обузой для европейских экономик и привести к перераспределению финансовых ресурсов в ущерб странам Евросоюза. Венгерские власти также опасаются, что евроинтеграция Украины способна дестабилизировать регион и втянуть ЕС в противостояние с Россией. В настоящее время в Венгрии проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в ЕС.