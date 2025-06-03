Си Цзиньпин не хочет разговаривать с Трампом из-за Зеленского

«Трамп убежден, что личная беседа с председателем КНР поможет урегулировать все торговые разногласия между странами, как он ранее утверждал о возможности быстро завершить конфликт на Украине. Но Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — говорится в материале Politico.