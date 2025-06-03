СКР: подростки стали чаще совершать преступления

«В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве», — сообщила пресс-служба СКР ТАСС.
В СКР считают, что зачастую преступность среди подростков связана с «отрицательным примером взрослых», которые имеют преступный опыт. В последнее время, как добавило ведомство, также распространены преступления, причина которых связана с воздействием негативной информации в интернете.
Серьезную озабоченность у СКР вызывает криминальное поведение среди подростков из семей мигрантов. Число преступлений, совершенное ими, с января по апрель увеличилось на 13%.
За весь 2024 год подростки в России совершили 21 тыс. преступлений (-6% по сравнению с 2023 годом), сообщал СКР в апреле. В суды направили 7,5 тыс. уголовных дел в отношении несовершеннолетних.