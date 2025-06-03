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Суд признал законным пожизненный приговор виновному во взрыве газа в Ступине

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителю Ступина Алексею Зарубину, осужденному на пожизненное лишение свободы за организацию взрыва газа в жилом доме, в результате которого погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — отметили в суде.

По данным следствия, трагедия произошла в 2022 году. Алексей Зарубин, находясь в состоянии затяжного семейного конфликта, решил убить свою жену и детей, инсценировал взрыв газа в доме, чтобы выдать преступление за несчастный случай. В результате взрыва обрушился один из подъездов многоквартирного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе жена и двое несовершеннолетних детей Зарубина, еще четыре жителя получили тяжелые травмы. Также был нанесен значительный материальный ущерб собственникам разрушенных квартир.

Как отмечали в Следственном комитете России, Зарубин в ходе следствия неоднократно выдвигал различные версии произошедшего, которые были проверены и опровергнуты. В основу обвинения легли показания свидетелей и результаты более 40 судебных экспертиз.

Пожизненный приговор Зарубину был вынесен Московским областным судом в ноябре 2024 года.