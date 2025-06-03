Суд признал законным пожизненный приговор виновному во взрыве газа в Ступине

«Приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — отметили в суде.
По данным следствия, трагедия произошла в 2022 году. Алексей Зарубин, находясь в состоянии затяжного семейного конфликта, решил убить свою жену и детей, инсценировал взрыв газа в доме, чтобы выдать преступление за несчастный случай. В результате взрыва обрушился один из подъездов многоквартирного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе жена и двое несовершеннолетних детей Зарубина, еще четыре жителя получили тяжелые травмы. Также был нанесен значительный материальный ущерб собственникам разрушенных квартир.
Как отмечали в Следственном комитете России, Зарубин в ходе следствия неоднократно выдвигал различные версии произошедшего, которые были проверены и опровергнуты. В основу обвинения легли показания свидетелей и результаты более 40 судебных экспертиз.
Пожизненный приговор Зарубину был вынесен Московским областным судом в ноябре 2024 года.