Суд признал законным пожизненный приговор виновному во взрыве газа в Ступине

По данным следствия, трагедия произошла в 2022 году. Алексей Зарубин, находясь в состоянии затяжного семейного конфликта, решил убить свою жену и детей, инсценировал взрыв газа в доме, чтобы выдать преступление за несчастный случай. В результате взрыва обрушился один из подъездов многоквартирного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе жена и двое несовершеннолетних детей Зарубина, еще четыре жителя получили тяжелые травмы. Также был нанесен значительный материальный ущерб собственникам разрушенных квартир.