Высокопоставленный командующий ВСУ передумал уходить в отставку

Зеленский предложил Драпатому новую должность.
Украинский генерал-майор Михаил Драпатый после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским передумал уходить в отставку. Высокопоставленный командующий ВСУ сменил должность командующего Сухопутными войсками ВСУ на командующего Объединенными силами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы Зеленского.
«Владимир Зеленский принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ», — пишет ТАСС. Согласно указам, Зеленский также назначил новым командующим Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола. Силы беспилотных систем возглавил Роберт Бровди.
Ранее Зеленский после нового раунда переговоров высказался о российской делегации, назвав ее представителей «идиотами». Он это сделал после предложения России временно прекратить огонь для обмена телами погибших в ходе боевых действий военнослужащих.