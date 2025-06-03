Высокопоставленный командующий ВСУ передумал уходить в отставку

Украинский генерал-майор Михаил Драпатый после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским передумал уходить в отставку. Высокопоставленный командующий ВСУ сменил должность командующего Сухопутными войсками ВСУ на командующего Объединенными силами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы Зеленского.