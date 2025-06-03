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В Омске 3 июня зафиксировано секундное отключение света

Причиной инцидента стали скачки напряжения.

Источник: Аргументы и факты

Секундное отключение света было зафиксировано в ряде районов Омска из-за скачков напряжения, к настоящему времени электроснабжение идет штатно. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Электроснабжение потребителей производится в штатном режиме. Запуск генерирующего оборудования начат и продолжится до полного восстановления», — написал он в Telegram-канале.

Также Хоценко подтвердил, что инцидент имел место на ТЭЦ-5.

Ранее сообщалось, что в Испании остановились поезда из-за масштабного отключения электричества. Отключения электроэнергии также зафиксированы в Португалии, Андорре и части Франции.