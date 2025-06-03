В Омске 3 июня зафиксировано секундное отключение света

Секундное отключение света было зафиксировано в ряде районов Омска из-за скачков напряжения, к настоящему времени электроснабжение идет штатно. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«Электроснабжение потребителей производится в штатном режиме. Запуск генерирующего оборудования начат и продолжится до полного восстановления», — написал он в Telegram-канале.
Также Хоценко подтвердил, что инцидент имел место на ТЭЦ-5.
Ранее сообщалось, что в Испании остановились поезда из-за масштабного отключения электричества. Отключения электроэнергии также зафиксированы в Португалии, Андорре и части Франции.