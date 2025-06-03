В США сделали заявление о переговорах России и Украины

«Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру», — заявила Брюс во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.