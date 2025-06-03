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Названы две страны, которые не будут отказываться от российского газа

Власти Франции и Бельгии отказались поддержать инициативу Еврокомиссии по запрету импорта российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.

Франция и Бельгия не готовы отказаться от российского СПГ.

Власти Франции и Бельгии отказались поддержать инициативу Еврокомиссии по запрету импорта российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия — ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы. Они утверждают, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение», — пишет Politico.

После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз поставил цель полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и рассматривал юридические механизмы для расторжения контрактов с российскими поставщиками. Однако для введения запрета на импорт российского газа необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС, а разрыв контрактов может привести к штрафам и судебным разбирательствам.