Названы две страны, которые не будут отказываться от российского газа

После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз поставил цель полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и рассматривал юридические механизмы для расторжения контрактов с российскими поставщиками. Однако для введения запрета на импорт российского газа необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС, а разрыв контрактов может привести к штрафам и судебным разбирательствам.