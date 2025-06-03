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Во Франции неизвестный мужчина сжег Коран возле мечети

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня в мечети «Эррахма».

Источник: Аргументы и факты

Во французском Вийербане неизвестный мужчина сжег Коран возле местной мечети, следует из сообщения на сайте Совета мечетей Роны.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня в мечети «Эррахма».

«Примерно за 20 минут до призыва к первой молитве, в молельный зал вошел человек с открытым лицом. Он взял экземпляр Корана, поджег его, а затем оставил снаружи здания, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

В региональном Совете мечетей назвали это происшествие «одним из череды нападений, совершенных из ненависти», и призвали местные власти решительно осудить действия преступника. Полиция начала расследование по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Швеции прокуратура заявила об освобождении пятерых задержанных, подозреваемых в убийстве 38-летнего Салвана Момики, который являлся организатором акций с сожжением Корана.