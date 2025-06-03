Дюжаррик: ООН скорбит из-за гибели мирных граждан в конфликте РФ и Украины

«Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте», — сказал он на брифинге представителям СМИ, отвечая на вопрос, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш теракты Киева на железнодорожной инфраструктуре в российских приграничных регионах.