Дюжаррик: ООН скорбит из-за гибели мирных граждан в конфликте РФ и Украины

ООН скорбит в связи с гибелью «всех гражданских» в российско-украинском конфликте, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте», — сказал он на брифинге представителям СМИ, отвечая на вопрос, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш теракты Киева на железнодорожной инфраструктуре в российских приграничных регионах.
Напомним, вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате семь человек погибли, пострадали более 100.
В Железногорском районе Курской области 1 июня обрушился железнодорожный мост на 48-м км автодороги Тросна-Калиновка. Инцидент произошел в момент прохождения грузового локомотива.;
В СК РФ сообщили, что террористы, подорвавшие по указке Киева мосты в Курской и Брянской областях, спланировали диверсии так, чтобы под удар попали сотни мирных граждан. Следователи изъяли с мест происшествия части взрывных устройств и квалифицировали случившееся как теракт.