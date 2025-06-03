В центре Москвы похитили человека на глазах у прохожих и запихали в багажник

Неизвестные похитили человека у Ярославского вокзала в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео. На записи видно, как пятеро мужчин переносят и заталкивают в багажник автомобиля с мигалками мужчину. Судя по кадрам, похищенный сопротивлялся, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию, в то время как рядом находились десятки людей.
Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них имели бороды. Их было как минимум пятеро. Несмотря на активные призывы нескольких женщин к полицейским отреагировать на происходящее, никто не попытался физически вмешаться, хотя они снимали ситуацию на камеры.
По предварительным данным, причиной похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман.
Похищенный мужчина, 40-летний Арег Самвелович Щ., регулярно публиковал подобные видео. Последняя запись появилась вчера и содержала оскорбления как чеченцев, так и дагестанцев. Кроме того, в своих публикациях Арег высказывался против блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова.