В центре Москвы похитили человека на глазах у прохожих и запихали в багажник

Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео. На записи видно, как пятеро мужчин переносят и заталкивают в багажник автомобиля с мигалками мужчину. Судя по кадрам, похищенный сопротивлялся, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию, в то время как рядом находились десятки людей.