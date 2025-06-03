В Южной Корее выбрали нового президента

В ЦИК уточнили, что явка на выборах составила свыше 77%, что свидетельствует о высоком интересе населения к политическим процессам в стране. Центризбирком отметил, что голосование прошло без серьезных нарушений. Официальные результаты будут утверждены после завершения всех необходимых процедур.