Стала известна личность, похищенного на Ярославском вокзале, мужчины

Похищенный неизвестными мужчинами на Ярославском вокзале — 39-летний бизнесмен Арег Щепихин. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
— Мужчина живет в Химках, он называет себя предпринимателем, героем России и топ-менеджером. Сегодня он записал несколько странных роликов — на одном из них оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран. При этом в Stories он продолжил публикацию странных постов, — говорится в публикации.
Отмечается, что видео попало к чеченским блогерам, которые их распространили. Они требовали найти мужчину и наказать его. Последний раз Арег был в сети два часа назад, уточнил Telegram-канал.
Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в столице и увезли в неизвестном направлении на автомобиле «Мерседес» с номерами АМР. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации по инциденту пока не поступало.
7 мая суд вынес приговор двум иностранцам, которые похитили девушку из подмосковного Королева, потому что она якобы украла у одного из них пять миллионов рублей. Злоумышленники избивали потерпевшую и требовали отдать деньги.