Стала известна личность, похищенного на Ярославском вокзале, мужчины

— Мужчина живет в Химках, он называет себя предпринимателем, героем России и топ-менеджером. Сегодня он записал несколько странных роликов — на одном из них оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран. При этом в Stories он продолжил публикацию странных постов, — говорится в публикации.