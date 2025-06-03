Суд вынес приговор женщине, продавшей собственного ребенка

Суд в Москве вынес приговор 20-летней женщине, признанной виновной в торговле людьми. Об этом сообщил Telegram-канал Столичный СК.
Девушка, уроженка одной из стран ближнего зарубежья, продала свою новорожденную дочь за 200 тысяч рублей. Ее сообщник, 54-летний мужчина, также был задержан.
«Собранные Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении девушки», — сообщило ведомство.
Преступление было раскрыто благодаря оперативной работе полиции. Правоохранители, заранее получившие информацию о готовящейся сделке, контролировали процесс передачи денег и ребенка. После оформления расписок и передачи младенца женщину задержали.
Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
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