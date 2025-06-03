Свое последнее видео с оскорблениями похищенный записал с Ярославского вокзала

Свою последнюю запись с оскорблениями похищенный мужчина сделал прямо на Ярославском вокзале всего за несколько минут до своего похищения. В этом видео он называет нескольких блогеров наркоманами, что, возможно, могло выдать его местоположение. Об этом пишет BAZA.
Ранее предприниматель по имени Арег также публиковал видео, в которых оскорблял чеченцев, мусульман, а также Корана и Аллаха. Предположительно, именно это стало причиной его похищения.
Дот этого неизвестные похитили человека у Ярославского вокзала в Москве, Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео. На записи видно, как пятеро мужчин переносят и заталкивают в багажник автомобиля с мигалками мужчину.