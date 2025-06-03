Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свое последнее видео с оскорблениями похищенный записал с Ярославского вокзала

Свою последнюю запись с оскорблениями похищенный мужчина сделал прямо на Ярославском вокзале всего за несколько минут до своего похищения.

Свою последнюю запись с оскорблениями похищенный мужчина сделал прямо на Ярославском вокзале всего за несколько минут до своего похищения. В этом видео он называет нескольких блогеров наркоманами, что, возможно, могло выдать его местоположение. Об этом пишет BAZA.

Ранее предприниматель по имени Арег также публиковал видео, в которых оскорблял чеченцев, мусульман, а также Корана и Аллаха. Предположительно, именно это стало причиной его похищения.

Дот этого неизвестные похитили человека у Ярославского вокзала в Москве, Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео. На записи видно, как пятеро мужчин переносят и заталкивают в багажник автомобиля с мигалками мужчину.