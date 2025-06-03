МЧС: Ракетную опасность объявили на территории Черноморского побережья

Ракетную опасность объявили на территории Черноморского побережья, население предупредили об угрозе падения ракет. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в МЧС РФ.
— Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена ракетная опасность. Существует угроза падения ракет, — говорится в сообщении.
Уточняется, что сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья начал поступать с 23:07, передает РИА Новости.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли на фоне ракетной опасности. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России по Крыму в специальном приложении предупредило об угрозе авиационной опасности в регионе.