Власти Кубани объявили «ракетную опасность»

Ранее, 3 июня, на всей территории Краснодарского края уже был введен режим «беспилотной опасности» из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителей региона тогда также предупреждали о необходимости соблюдать меры предосторожности и избегать открытых пространств. Подобные предупреждения поступают на фоне регулярных сообщений о перехватах беспилотников в южных регионах России.