Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ объяснили, зачем Киев устраивает теракты в России

Киевские власти, организовавшие серию терактов на территории России, вынуждают Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Украина пытается сорвать переговоры с Россией.

Киевские власти, организовавшие серию терактов на территории России, вынуждают Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Главная цель терактов, организованных Киевом, — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для Зеленского и его окружения — подобно смерти», — заявил Родион Мирошник «Известиям». Он подчеркнул, что атаки и диверсии на российской территории стали инструментом давления со стороны Киева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что целью переговоров с Украиной является устранение причин конфликта и обеспечение интересов России, при этом отмечая влияние внешних кураторов на действия Киева. Посол Родион Мирошник также заявлял, что заявления украинских властей о готовности к прекращению огня направлены на получение времени для перевооружения.