Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что целью переговоров с Украиной является устранение причин конфликта и обеспечение интересов России, при этом отмечая влияние внешних кураторов на действия Киева. Посол Родион Мирошник также заявлял, что заявления украинских властей о готовности к прекращению огня направлены на получение времени для перевооружения.