Израильские удары нанесены по югу Сирии, есть жертвы и разрушения

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары в районе населенного пункта Нава, расположенного в провинции Дераа на юге Сирии, в результате чего погибли десять человек, сообщает местный телеканал Syria TV.
«В результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города Нава погибли десять местных жителей», — говорится в сообщении.
Согласно информации Al Watan, жители провинции Дераа вступили в вооруженное противостояние с силами ЦАХАЛ, которые пытались продвинуться вглубь сирийской территории. По данным газеты, израильским военным пришлось отступить под прикрытием авиации и артиллерийского огня.
В мае Индия и Пакистан нанесли взаимные удары.