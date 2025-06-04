Йеменские хуситы заявили об атаке по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион, который является крупнейшим в Израиле. Об этом в эфире телеканала Al Masihar заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.