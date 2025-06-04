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Йеменские хуситы заявили об атаке по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион, который является крупнейшим в Израиле.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион, который является крупнейшим в Израиле. Об этом в эфире телеканала Al Masihar заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.

Мы провели уникальное военное нападение на аэропорт с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина 2», — сказал представитель хуситов.

Он добавил, что осуществленная ими операция помешала приземлиться в аэропорту Бен-Гуриона военно-транспортному самолету США.

Отметим, что хуситы систематически совершают атаки на аэропорт Бен-Гуриона.

Ранее Израиль подвергся первой за год атаке со стороны Сирии.