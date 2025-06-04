Продавшую дочь за 200 тыс рублей мать из Москвы приговорили к шести годам тюрьмы

Мать, которая продала новорожденную дочь за 200 тысяч рублей в столице, суд приговорил к шести годам тюрьмы. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
— Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, з» части 2 статьи 127.1 УК России «Торговля людьми». Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Девушка в квартире на востоке столицы продала свою новорожденную дочь. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что у 20-летней уроженки страны ближнего зарубежья был 54-летний сообщник, он задержан.
По ее словам, подготовка к сделке проводилась под контролем сотрудников полиции, которым стало известно о готовящемся преступлении. В рамках оперативного эксперимента, фигурантка получила около 200 тысяч рублей. После составления расписок и передачи младенца мать задержали.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская передавала, что двухнедельный младенец, которого пыталась продать москвичка, находится в полной безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.