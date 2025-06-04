Экс-главу производителя холодильников Frigoglass обвинили в мошенничестве

«Ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ревкова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), удовлетворить», — говорится в материалах.
Уголовное дело, фигурантом которого стал бывший топ-менеджер предприятия, выпускающего теплообменные устройства, оборудование для кондиционирования, промышленные холодильники и морозильники, было возбуждено 21 февраля 2025 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Официальными комментариями правоохранительных органов, обвиняемого и его защитников ТАСС пока не располагает.
Ревков был задержан и арестован в Москве 19 апреля, а в середине мая столичный суд продлил ему срок стражи. Как заявил в суде его адвокат, своему задержанию Ревков не препятствовал, сопротивления не оказывал, в ходе обыска выдал все изъятые предметы добровольно, а стороной защиты в день ареста обвиняемого следствию были переданы его заграничные паспорта. Кроме того, в ходе обыска были изъяты все накопленные денежные средства, в связи с чем семья осталась без средств к существованию, говорится в документах. По версии следствия, инкриминируемое Ревкову преступление совершено в соучастии с неустановленными лицами.
В должности генерального директора орловского производителя холодильного оборудования ООО «Фригогласс Евразия» (структура греческого концерна Frigoglass) Андрей Ревков исполнял обязанности ровно один год: с марта 2024 года по март 2025-го (до этого он занимал пост директора по продажам в компании). В настоящее время эту должность занимает его бывший заместитель Расулджон Расулов, который до повышения был начальником отдела по работе с персоналом. Ревков со своим увольнением не согласился и оспорил его в Арбитражном суде Орловской области, который из-за отсутствия справки об уплате госпошлины оставил без движения его иск о признании недействительным решение внеочередного общего собрания о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
Согласно данным из открытых источников, выручка орловского предприятия «Фригогласс Евразия» в 2024 году составила 8,3 млрд рублей. Крупнейший в России производитель выпускает теплообменные устройства, оборудование для кондиционирования, промышленные холодильники и морозильники.