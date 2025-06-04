Экс-главу производителя холодильников Frigoglass обвинили в мошенничестве

Ревков был задержан и арестован в Москве 19 апреля, а в середине мая столичный суд продлил ему срок стражи. Как заявил в суде его адвокат, своему задержанию Ревков не препятствовал, сопротивления не оказывал, в ходе обыска выдал все изъятые предметы добровольно, а стороной защиты в день ареста обвиняемого следствию были переданы его заграничные паспорта. Кроме того, в ходе обыска были изъяты все накопленные денежные средства, в связи с чем семья осталась без средств к существованию, говорится в документах. По версии следствия, инкриминируемое Ревкову преступление совершено в соучастии с неустановленными лицами.