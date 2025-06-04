Губернатор Артамонов предупредил об угрозе атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе

В Липецкой области на территории Ельца в ночь на 4 мая объявили угрозу атаки БПЛА. О ликвидации дронов ВСУ и последствиях не сообщалось. Об этом предупредил жителей губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.