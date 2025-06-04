Губернатор Артамонов предупредил об угрозе атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе

В Липецкой области на территории Ельца в ночь на 4 мая объявили угрозу атаки БПЛА. О ликвидации дронов ВСУ и последствиях не сообщалось. Об этом предупредил жителей губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Он также добавил, что воздушная опасность объявлена и на территории Елецкого района. Губернатор напомнил о правилах безопасности и призвал к их соблюдению.
«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала», — написал Игорь Артамонов.
Прошлой ночью ВСУ атаковали территорию Крымского полуострова. В МО РФ сообщили о ликвидации четырех БПЛА над Крымом и Азовским морем. О повреждениях информации нет.