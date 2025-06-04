Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Артамонов предупредил об угрозе атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе

Артамонов сообщил о введении красного уровня «угрозы атаки БПЛА» на территории Ельца Липецкой области.

Источник: Комсомольская правда

В Липецкой области на территории Ельца в ночь на 4 мая объявили угрозу атаки БПЛА. О ликвидации дронов ВСУ и последствиях не сообщалось. Об этом предупредил жителей губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он также добавил, что воздушная опасность объявлена и на территории Елецкого района. Губернатор напомнил о правилах безопасности и призвал к их соблюдению.

«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала», — написал Игорь Артамонов.

Прошлой ночью ВСУ атаковали территорию Крымского полуострова. В МО РФ сообщили о ликвидации четырех БПЛА над Крымом и Азовским морем. О повреждениях информации нет.